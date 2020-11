Tierseuche : Kreis warnt vor Geflügelpest

Tote Nonnengänse hinter einem Deich in Schleswig-Holstein. Solche Situationen sollen am Niederrhein möglichst vermieden werden. Foto: dpa/Frank Molter

Kreis Kleve Sollte sich die Seuche weiter ausbreiten, sind schärfere Maßnahmen unvermeidbar. Dann droht Stallpflicht für die Tiere von Geflügelzüchtern.

(RP) Der Kreis Kleve beobachtet mit großer Sorge die Ausbreitung der Geflügelpest bei Wildvögeln. Eine entsprechende Mitteilung hat die Behörde vor kurzem veröffentlicht. Aktuelle Fälle beispielsweise bei Wildgänsen und Wildenten gibt es in Norddeutschland. Auch in den Niederlanden wurden Fälle registriert und das relativ nahe der deutschen Grenze. Ende Oktober hatte es Seuchenausbrüche in einem Masthähnchenbestand und in einem Hennenaufzuchtbetrieb in der Nähe von Nimwegen gegeben. Es handelt sich um den hochansteckenden Influenza-A-Subtyp H5.