Eigentlich erst im Juni Nach Spargel und Erdbeeren jetzt auch schon heimische Frühkartoffeln

Die ersten Kartoffeln wurden in Uedem im Januar und Februar gepflanzt. In manchen Jahren ist viel Frost hier schon das erste Hindernis. Die Gewächse werden dann mit Folie abgedeckt. „Die Sonne im März wirkt dann auf den Boden so, wie wenn sie hinter einer Fensterscheibe stehen“, erklärt Hesseling. Das ist wichtig, damit der Untergrund möglichst trocken und befahrbar bleibt. In diesem Jahr brachten März und April aber auch viel Regen, dem die Frühkartoffeln getrotzt haben. Der Niederrhein hat auf diesem Feld generell Vorteile gegenüber anderen Regionen – milde Temperaturen und leichte Sandböden.