Nach Erlass vom Land Erste Anträge zu Schulstraßen in Kleve eingereicht

Auch aktuell führe die Ordnungsbehörde frühmorgens bereits Kontrollen im Verkehrsraum an Grundschulen und weiterführenden Schulen durch. Schwerpunktmäßig werden an der Willibrordschule, der Montessorischule, der GGS An den Linden, der Johanna-Sebus-Schule und der Karl-Leisner-Schule sowie am Konrad-Adenauer-Gymnasium und an der Karl Kisters Realschule kontrolliert.