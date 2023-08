Ansturm erwartet Eröffnung von „Haus des Döners“ in Kleve verschoben

Die Imbiss-Kette „Haus des Döners“ an der Hoffmannallee kann den geplanten Öffnungstermin nicht einhalten. Ursprünglich sollten hier am Freitag, 1. September, die Türen öffnen. Der endgültige Termin stehe noch nicht fest, hieß es am Mittwoch seitens des Betreibers. Arbeiten inner- und außerhalb des Lokals sind nicht fertiggestellt. Diese müssten zudem noch vom Ordnungsamt der Stadt wie auch vom Franchisegeber abgenommen werden. Was bleibt, ist der Marketinggag am Eröffnungstag: Dann gibt es einen Döner für einen Cent.