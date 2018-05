Kleve: Erneut jüdische Gedenktafel in Kleve beschmiert

Kleve Diesmal ist der ehemalige Synagogenplatz betroffen. 2017 gab es laut Polizei 16 rechtsradikale Taten im Nordkreis.

Ein Unbekannter hat die Gedenktafel am Aufgang zum Klever Synagogenplatz beschmiert. Der Täter hatte mit schwarzer Farbe ein Wort (der Redaktion bekannt) auf die Tafel geschrieben. Die Schmiererei wurde der Polizei bereits am Montag gemeldet, inzwischen haben Mitarbeiter der Stadt sie wieder entfernt. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt er unter Telefon 02151 6340 entgegen. Es ist der dritte Fall in zwei Wochen, dass der Staatsschutz wegen Nazi-Schmierereien im Kleverland ermitteln muss.

Ende April war bereits eine Tafel zur Erinnerung an das sogenannte Judenhaus in Kleve mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. In der Nacht zu Sonntag wurde die Elisabethkirche in Louisendorf mit Hakenkreuzen besprüht. Die beiden Klever Fälle machen jedoch einen anderen Anschein als der in Bedburg-Hau. Während in Kleve gezielt jüdische Denkmäler geschändet wurden, haben die Täter in Louisendorf großflächig randaliert. Neben den Schmierereien wurden dort auch Scheiben einer Grillhütte eingeschlagen oder Mülleimer verbogen. Zeugen hatten Jugendliche beobachtet, die mit Kapuzenpullovern auf Fahrrädern flüchteten.