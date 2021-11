Wunderland Kalkar : Im Wunderland gibt’s diesmal Drive-In-Xmas mit Umherlaufen

So stimmungsvoll sah die Durchfahrt durch das Gelände bei der Erstauflage aus. Diesmal dürfen die Besucher auch über einen Markt schlendern.

KALKAR Im vergangenen Jahr war das Angebot bestens angenommen worden, also wird es wiederholt, dabei aber verändert. Diesmal ist Aussteigen möglich, die längste Zeit sitzt man aber im eigenen Auto.

(nik) Im vergangenen Winter war es ein viel beachtetes Angebot, das dem Messe- und Freizeitkomplex Wunderland und auch dem bei ihm dauerhaft gastierenden Zirkus das Überleben sicherte: Bis zu 600 Autos rollten in der vergangenen Saison in der Vorweihnachtszeit, aber auch noch in den ersten Wochen des Jahres durch das Gelände und durch die Messehallen, um den Besuchern in der schweren Corona-Zeit wenigstens ein wenig Weihnachtsmarkt-Gefühl zu verschaffen. Was einmal funktionierte, soll ein zweites Mal stattfinden, aber anders, denn diesmal ist ein Drive-In geplant, bei dem die Leute auch aussteigen dürfen. Und es soll nicht durch Hallen, sondern nur durch den Außenbereich gehen. Der wird, versprechen die Veranstalter, noch schöner als im vergangenen Jahr geschmückt. 3G sei nicht nötig, weil die Leute die längste Zeit im eigenen Fahrzeug sitzen. Für den Fall, dass es draußen enger wird, sollte ein Mundschutz mitgeführt werden. Auf der 1,5 Kilometer langen Autosafari werden erneut viele Tiere zu bestaunen sein, denn der Circus Maximum ist immer noch vor Ort. Mit ihm zusammen gibt es in der Weihnachtszeit übrigens auch schöne Dinner-Veranstaltungen mit Programm im Zelt.

Wer die Autosafari beendet hat, kann sich an einer nostalgischen Kirmes erfreuen, und zwar zu Fuß. Ein Weihnachtsmarkt mit vielen Ständen lädt zum Bummeln ein wie in früheren Jahren, aber ganz so wie in der Vor-Corona-Zeit ist es doch nicht: Zwar dürfen die Besucher zeitweise ihre Fahrzeuge verlassen, ein Besuch ganz ohne Auto ist jedoch nicht vorgesehen. Sicher im eigenen Auto – das bleibt die Idee.