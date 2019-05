„Erlebe Deine Chance“ : Heute: Infotag zur Ausbildung

Kleve Im Casa Cleve und im Kino können sich junge Menschen coachen lassen.

(RP) Gute Nachrichten für alle jungen Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind: Am heutigen Freitag, 24. Mai, gibt es unter dem Motto „Erlebe Deine Chance“ ein neues Veranstaltungsformat. Es vereint Coachingelemente und ein unterhaltsames Rahmenprogramm und findet im Casa Cleve und Kino an der Tichelstraße in Kleve statt.

Durch den Tag begleitet Dave Zabel, Moderator aus Kassel, die Veranstaltung. In elf Workshops werden wichtige und oft entscheidende Details beim Wettbewerb um eine Ausbildungsstelle beleuchtet. In Infoboxen können sich die Besucher bei der Industrie- und Handelskammer und der Agentur für Arbeit Rat holen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, man muss sich aber vorab bei den Dienststellen der Agenturen für Arbeit in Kleve, Geldern, Goch und Emmerich, bei einer von vielen unterstützenden Schulen oder beim Theodor-Brauer-Haus in Kleve, Emmerich, Rees oder der Integra in Geldern eine Eintrittskarte sichern. Die Zahl der Besucher ist begrenzt.