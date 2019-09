Kranenburg : Hass tötet, Liebe versöhnt

Eine Momentaufnahme der großen internationalen Gedenkveranstaltung zur Operation „Market Garden“ in Kranenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Mit einem Gottesdienst und einer Gedenkfeier am Rathaus in Kranenburg wurde an die Operation „Market Garden“ am Ende des Zweiten Weltkriegs und an die Ermordung von zwei US-amerikanischen Soldaten erinnert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Zum Gedenken an 75 Jahre alliierte Luftlandung im Rahmen der Operation „Market Garden“ und an die Ermordung der US-amerikanischen Soldaten George T. Harrison und William H. Armstrong am 17. September 1944 fand in der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg ein bewegender Gottesdienst statt, der vom Pfarrcäcilienchor Wyler unter der Leitung von Theo Giesbers musikalisch gestaltet wurde. „Hass tötet, Liebe versöhnt“, war der Leitgedanke des von Pfarrer Christoph Scholten zelebrierten Hochamtes, der auch die Predigt hielt. Dabei zitierte er Auszüge aus der Predigt, die der heilige Papst Johannes Paul II. am Ersten Fastensonntag des Jubiläumsjahres 2000, am 12. März im Petersdom in Rom gehalten hatte. Ein Grundgedanke dabei war: „Wir vergeben und bitten um Vergebung!“

Die feierliche Messe wurde mit der Schließung der Pilgerpforte und dem Kreuzsegen beendet. Moderator Markus Schlegel leitete mit einem Wort aus dem 1. Korintherbrief über die Liebe die Gedenkfeier am Kranenburger Rathaus ein, die vom Musikverein Kranenburg umrahmt wurde. Kranenburgs Vizebürgermeister Hans-Ulrich Heiden begrüßte zahlreiche Gäste aus Amerika, den Niederlanden und Deutschland. Sein besonderer Gruß galt den Familienangehörigen der beiden amerikanischen Soldaten, die vor dem Rathaus in Kranenburg am 17. September 1944 von einem SA-Mann kaltblütig ermordet wurden. Er schilderte die damalige Situation von 1933 bis 1944 mit der Landung in der Normandie und der Planung der Operation „Market Garden“ mit 39.000 Soldaten. Besonders hob er den kommandierenden General der 82. US-Luftlandedivision James Gavin hervor, dessen Tochter anwesend war. Die Ermordung von Technical Sergeant George T. Harrison und Corporal William H. Amstrong war Auslöser für ein Denkmal mit der Inschrift „Hass tötet, Liebe versöhnt“ vor dem Rathaus in Kranenburg.

info Dieter von Levetzow erschuf das Denkmal Geschichte Das Denkmal wurde auf Initiative von Jakob Voß von Bildhauer Dieter von Levetzow geschaffen. Von Pfarrer em. Aengenheyster stammt der Spruch „Hass tötet, Liebe versöhnt“. Urteil Die Tat von SA-Mann Ludwig Klüttgen wurde durch ein alliiertes Gericht geahndet.

Eindringlich mahnte Hans-Ulrich Heiden: „Wir stehen hier heute als Freunde und Verbündete. Nie wieder soll Krieg von diesem Boden ausgehen!“ Ein bewegender Moment war, als in Anwesenheit aller betroffenen Familien zwei Angehörige Sand, den sie aus den USA mitgebracht hatten, am Mahnmal verstreuten.

Ein Angehöriger, Gus Wiening, sprach ein Gebet. Über historisch bedeutsame Details der Ereignisse am 17. September 1944 berichtete ein Enkel des Funkers, Obergefreiter William H. Amstrong, Cy Sonderer, der mit seiner Mutter Carrie nach Kranenburg gekommen war. Mit Armstrong war auch Techniker Unteroffizier George T. Harrison an Bord eines abgeschossenen Flugzeuges. Sie konnten sich mit einem Sprung kurz vor dem Absturz in Sicherheit bringen. „Sie wurden gefangen genommen, nach Kranenburg gebracht und dort erschossen“, sagte Cy Sonderer. Mit einem Trompetensolo wurden die ermordeten Soldaten geehrt, es folgte eine Schweigeminute, und danach legten unter den Klängen des Kranenburger Musikvereins elf verschiedene Abordnungen Kränze und Blumengebinde am Denkmal nieder.