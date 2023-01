Geistig fit im hohen Alter Gedichte als Meterware

Erika Haase, in Essen aufgewachsen, kam viel herum. In Düsseldorf arbeitete sie als Mannequin und später als Verkaufstrainerin für die Textil- und Schuhindustrie, sie reiste umher und folgte später ihrem zweiten Mann, einem Unternehmer, nach Österreich. 25 Jahre blieb sie in Wien und zog nach dessen Tod mit ihrer Tochter zusammen. „Wir suchten ein großes Haus nahe am Wald, um schnell mit dem Hund raus zu können – das fanden wir in Kleve.“