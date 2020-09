Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Kleve – Wer wird Bürgermeister?

Das Rathaus in Kleve (Archivfoto). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Kleve an. Die Entscheidung zur Wahl des Bürgermeisters fällt zwischen Amtsinhaberin Sonja Northing (parteilos) und Herausforderer Wolfgang Gebing (CDU). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Bei der Kommunalwahl am 13. September landete CDU-Kandidat Wolfgang Gebing mit 32,75 Prozent vor der Amtsinhaberin Sonja Northing, die von der SPD unterstützt wird (28 Prozent). Die Lage in der Schwanenstadt ist interessant, weil mehrere Parteien demonstrativ eigene Kandidaten aufgestellt hatten.

Bei der Stichwahl wird es daher spannend zu sehen sein, wie sich die übrigen Parteien entscheiden. Ein Blick auf die Grünen ist besonders spannend, weil ihr Kandidat Rolf Janßen 24,8 Prozent holen konnte. Wohin wandern nun seine Wähler?

Wahlen unter Corona-Bedingungen

Im Wahllokal galt grundsätzlich Maskenpflicht. Ausnahmen gab es aber etwa für Wahlvorstände, wenn deren Tätigkeit durch das Tragen einer textilen Maske beeinträchtigt wird. Sie konnten stattdessen Visiere (Face-Shields) tragen. Bußgelder sollen bei Verstößen laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nicht verhängt werden. „Man kann niemandem das Wahlrecht vorenthalten.“ Dies sei eines der fundamentalsten Grundrechte. „Es gilt nur der Appell, Abstand zu halten und Masken zu tragen.“ Diese Regelung dürfte ein Versuch sein, den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie könnten die Wahl anfechten.

