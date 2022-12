Entscheidung in der Stichwahl Christoph Gerwers ist neuer Landrat im Kreis Kleve

Gedrückter war die Stimmung am Abend im Lager von SPD und Grünen. Man hatte nach engagiertem Wahlkampf auf ein knapperes Ergebnis gehofft. „Ich gratuliere Christoph Gerwers zum Wahlsieg. Natürlich bin ich heute Abend aber auch enttäuscht“, sagte Kandidat Stefan Welberts. „Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Die CDU hat ihre Wähler am Ende aber mobilisieren können“, sagte Welberts. Nun sei er froh, dass es ein Ergebnis gebe und er sich wieder voll seiner Familie und dem eigenen Unternehmen widmen könne. „Wir haben jetzt Klarheit und für die kommenden acht Jahre eine klare Struktur an der Spitze des Kreishauses. Ich denke, wir werden auch im Kreistag gut zusammenarbeiten“, sagte Welberts. „Bedenklich stimmt mich aber die desolate Wahlbeteiligung.“