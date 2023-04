KREISKLEVE Erfolgreiche Züchter beim Kreispferdezuchtverband

So war es eine Freude für den Vorsitzenden der Züchterfamilie Johannes Baumeister, einige der erfolgreichen Züchter auszuzeichnen: Norbert Arnolds (Geldern), der für Leistungen in Pferdezucht und Haltung die silberne Plakette der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erhielt. Valeska Daus (Kevelaer) bekam einen Zinnteller, da sie mit „Ferrero Cyßchen“ 2022 die Siegerstute zur Schau der Reitpferde gestellt hatte. Den erhielt auch Josef Wilbers ( Weeze) für „FS My Love“, die den Endring bei den Reitponys angeführt hatte. Eine Ehrenurkunde des Hannoveraner Verbands für die Prämienanwartschaft erhielten Johannes Baumeister (Kranenburg), Andreas Ingenbleek (Kevelaer), Andreas Pasch (Wachtendonk) und der Schwede Bo Wargh, Säve für Finjella, wobei Jan Kremers (Oeffelt) die Ehrenurkunde „Leistungsstute Dressur“ bekam. Die Holzurkunde für den Sieger Hengstkörung 2023 und die Elitestutenschau 2022 ging an Josef Wilbers vom Weezer Ferienhof Stücker.