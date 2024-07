Ein Erfahrungsbericht Wie gut kommt man mit dem „KleveMobil“ von A nach B?

Als das neue On-Demand-Angebot „KleveMobil“ Ende 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war das Interesse groß. Aus Düsseldorf kam gar Staatssekretär Hendrik Schulte, um die blauen Taxis, die an die schwarzen Mobile aus London erinnern, zu präsentieren. Seit zweieinhalb Jahren sind die Fahrzeuge mittlerweile in der Kreisstadt und den Nachbarkommunen unterwegs. Das Projekt, vom Land finanziell gefördert, wird noch bis Ende des Jahres durchgeführt. Eine Weiterführung dürfte nach der politischen Sommerpause im Ratssaal diskutiert werden. Immerhin: Nach einem schleppenden Start stiegen die Nutzerzahlen zuletzt deutlich, so waren es Ende 2023 700 Fahrgäste im Monat. Doch wie funktioniert das Angebot – und was muss man beachten? Ich bin eingestiegen.