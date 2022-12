Entwicklungshilfe in Guinea Der Brunnen zur Bildung

Erzählt man den Anfang ihrer Geschichte, liest sich diese vielleicht etwas altmodisch: Verheyen und Diallo haben sich nämlich vor zwei Jahren über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Diallo schrieb darin, er wolle einen Container mit Schulmaterialien in sein Heimatdorf Thianguelbori schicken und suche nach Spenden. Damit stieß er auf Verheyens Interesse, die beiden verabredeten sich. „Man muss sagen, Amadou ist ein wirklich besonderer Mensch. Schon zu Beginn habe ich deshalb für mich gemerkt: Wenn ich da mitmache, dann aber voll und ganz“, erzählt der Klever. Ein halbes Jahr später gründeten sie dann gemeinsam den Verein „HAWA – Schulprojekt in Guinea e.V.“ mit der Vision, eine handwerkliche Berufsschule in Thianguelborizu zu errichten und dauerhaft in Betrieb zu nehmen. Heute zählt der Verein etwa 30 Mitglieder.