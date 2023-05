Entscheidung für Jahrzehnte Große Straße wird Fußgängerzone

Es war eine Sitzung, die für die Gemeinde Kranenburg von enormer Tragweite ist. Im Umwelt- und Planungsausschuss beschlossen alle Fraktionen – es gab nur eine Enthaltung – die Große Straße in eine Fußgänger- und Fahrradzone umzuwandeln. Am 11. Mai tritt der Rat zusammen, der die Empfehlung jedoch durchwinken wird. Die Politik ist sich einig, dass im Ortskern mehr passieren muss, als allein immer nur an den Verkehrsregeln etwas zu ändern. Zeit kann man sich bei dem Patienten Große Straße nicht mehr lassen. Bürgermeister Ferdi Böhmer stellte klar: „Tun wir nichts, schmiert uns die Große Straße ab. Dann wird das ganze Thema nichts und wir arbeiten wieder 20, 30 Jahre an dem Projekt. Jetzt geht es nur noch um Schwarz oder Weiß.“