Kostenpflichtiger Inhalt: Enkeltricks immer dreister : Betrüger wollen 4200 Euro für angeblichen Corona-Test

Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Kreis Kleve Betrugsversuche am Telefon kommen am Niederrhein immer häufiger vor. In Goch verlangten Kriminelle 4200 Euro für einen angeblichen Corona-Test. In Kleve schlug eine 82-Jährige jetzt zurück.