Polizei warnt vor Telefon-Betrügern : Täter gehen beim Anruf selbst auf Enkeltrick ein

Kreis Kleve Die Polizei im Kreis Kleve warnt vor verschiedenen Maschen am Telefon und per WhatsApp. Täter gehen selbst auf das Thema „Enkeltrick“ ein und versuchen, Stillschweigen von ihren Opfern zu erpressen.

Beinahe täglich kommt es im Kreis Kleve zu Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen am Telefon. Die Täter werden immer dreister, die Maschen sind vielfältig: Enkeltrick , falsche Polizisten, angebliche Microsoft-Mitarbeiter. Besonders häufig wird mittlerweile die Masche der Schockanrufe genutzt, bei denen der Anrufer sich als Polizist oder Staatsanwalt ausgibt. „Oftmals kombinieren die Täter sogar verschiedene Vorgehensweisen um Druck auszuüben und ihr Opfer zu überzeugen“, sagt Christina Pitz von der Klever Polizei .

Häufig behauptet der Anrufer, dass ein naher Verwandter einen tödlichen Unfall verursacht hat. Besonders perfide: Der vermeintliche Polizist übergibt das Telefon an eine weitere Person, bei der es sich angeblich um den Verwandten handeln soll. Diese Person klingt weinerlich, verzweifelt und fleht um Hilfe.

SEK stürmt Wohnung in Lodz

SEK stürmt Wohnung in Lodz : Polnische Betrügerbande bei „Enkeltrick“ auf frischer Tat ertappt

Meist rufen die Täter ihre Opfer auf dem Festnetztelefon an und fordern sie auf, mit dem Mobiltelefon ein weiteres Gespräch mit ihnen aufzubauen. „So erreichen die Betrüger, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt für Verwandte und Bekannte, die den Betrug vorzeitig aufdecken könnten, nicht erreichbar ist“, sagt Pitz. Hinzu kommt, dass die Täter Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden von den Angerufenen verlangen.

Die Betrüger üben durch diese Vorgehensweise massiven verbalen und psychischen Druck auf ihr Opfer aus, so dass der oder die Angerufene den Betrügern Glauben schenkt. Neben dem hohen finanziellen Schaden, der bei erfolgreichen Betrügereien eintritt, haben die Opfer oft noch lange an den Folgen der Telefonate zu leiden. „Auch wenn es nicht zu einer Geldübergabe kommt, hinterlassen die Gespräche nachhaltigen Eindruck bei den Opfern, der im schlimmsten Fall durchaus Auswirkungen auf die Psyche haben kann“, sagt Pitz.

Die Polizei rät: Wenn jemand am Telefon oder per WhatsApp um Geld bittet oder nach finanziellen Verhältnissen fragt, ist Misstrauen angebracht. Geld oder Wertgegenstände sollten nicht an unbekannte Personen übergeben werden. Kommt einem ein Anruf verdächtig vor, soll man sofort die Polizei unter 110 informieren – und, wenn möglich, auch Verwandte.