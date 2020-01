110. Geburtstag : Der Enkel ist Opas Ebenbild

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Wilhelm Kuck und Janis Jaspers feiern heute gemeinsam Geburtstag. Der Großvater wird 92, der Enkelsohn 18 Jahre alt. Sie verbindet ein besonderes Band: der Glaube. Der eine ist treuer Kirchgänger, der andere will Theologie studieren.

Der 4. Januar ist für Wilhelm Kuck ein besonderes Datum. Es ist sein Geburtstag. In diesem Jahr erlebt er bereits die 92. Auflage seines Ehrentags. „Einen Tag vor Bundeskanzler Konrad Adenauer“, sagt Kuck lächelnd. Doch heute feiern seine Nächsten nicht nur ihn, sondern auch seinen Enkelsohn Janis. Er erreicht die Volljährigkeit. „Wir haben es gut abgepasst, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben“, sagt Janis. Eigentlich sei er bereits zwei Tage eher ausgezählt gewesen, doch das Schicksal meinte es gut mit der Familie Kuck-Jaspers. So habe man sich entschlossen, in diesem Jahr mit der engsten Familie gemeinsam den 110. Geburtstag zu begehen. Wilhelm Kuck kam 1963 aus dem Aachener Raum nach Kleve – der Liebe wegen. Arbeit fand er beim Schokoladeproduzenten Bensdorp, später bei XOX-Gebäck. Schwere Arbeit habe er da verrichten müssen, erklärt Kuck.

Doch er sei immer schon ein Familienmensch gewesen. Das zahle sich bis ins hohe Alter aus: „Ich bin sehr froh, eine so große Familie um mich herum zu haben, die sich um mich kümmert und mich besucht.“ Seit einigen Jahren lebt Kuck im Kellener Altenheim Willibrordushaus. Ende 2018 wurde er zum Witwer. Seine Mobilität ist stark eingeschränkt. Und dennoch: Kuck ist ein lebensfroher Mann, um keinen Scherz verlegen, sichtlich erfreut über das Gespräch mit unserer Redaktion. „Viele werden sich wundern, dass ich überhaupt noch lebe. Das wird einigen Widersachern Nerven kosten“, sagt Kuck schmunzelnd. Diesen Frohsinn habe er auch an die nächsten Generationen weitergegeben, da ist er sich sicher. Insbesondere an seine Enkelsöhne Janis und Marian (14). „Meine Enkelkinder könnten nicht besser zu mir sein. Sie sind mein ganzer Stolz“, sagt Kuck.

info Wilhelm Kucks Wünsche fürs neue Jahr 2020 Hoffnung Kucks größter Wunsch fürs 92. Lebensjahr ist mehr Frieden unter den Völkern und Akzeptanz zwischen den Religionen. Gesundheit Enkelsohn Janis wiederum wünscht sich, dass sein Großvater weiterhin gesund bleibt – insbesondere geistig.

Ein wichtiger Schlüssel dazu sei die christliche Erziehung. Den Wert der Nächstenliebe, der Wunsch nach Frieden und das Vertrauen in Gott habe er immer hochgehalten. „Ich habe in meinem ganzen Leben nie auf Gott geschimpft. Da konnte ich noch so krank werden. Ich weiß, dass Gott und der Schutzengel mein Leben lang auf mich und meine Liebsten aufgepasst haben“, sagt er. Treuer Kirchgänger ist Kuck, wenngleich er im vergangenen Jahr erstmals zu Heiligabend nicht die Christmette besuchen konnte. Dafür sei er aktuell nicht mobil genug. Doch im Willibrordushaus gibt es dafür eine passende Alternative: „Ich habe den ganzen Gottesdienst im Fernsehen verfolgen können. Das war herrlich.“ Auch Enkelsohn Janis ist überzeugter Katholik. Seit Jahren engagiert er sich als Messdiener in der Kellener Gemeinde. Doch nicht nur das: Nach seinem Abitur im Sommer 2020 und einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) wolle er Theologie studieren.