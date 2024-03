Großer Besucherandrang Endspurt für Spektakel – China Lights in Kleve enden in wenigen Tagen

Natürlich sind die Figuren aus Stoff auch bei Tageslicht zu sehen. Richtig zum Leben erwacht die mystische Welt aber erst nach Sonnenuntergang. Täglich von 18 bis 21 Uhr sind die Lichter angeschaltet. In der Vergangenheit avancierten die China Lights schon in anderen Zoos zu Besuchermagneten, so etwa in Köln und Halle. Und auch in Kleve kamen schon zur Eröffnung Tausende. Weil der Andrang so groß ist, gibt der Klever Tiergarten auf seiner Internetseite Tipps zur Anreise mit dem Auto. Eine Online-Ticket-Reservierung ist ratsam.