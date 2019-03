Schulen in Kleve: Realschule muss einige Schüler abweisen

Kleve Lob für die Vorlage des Fachbereichs Schule und Kultur für die Aufteilung der Klever Schüler. Vier Eingangsklassen für die Realschule und die Gymnasien. Gesamtschulen: Forstgartenschule erreicht nur vier Klassen, Beuys fünf.

Bei der Anmeldung an weiterführende Schulen in Kleve hat sich gezeigt, dass die Kisters-Realschule beliebt wie keine anderen Schule in der Kreisstadt ist: 121 Eltern haben ihre Kinder an der Realschule angemeldet. Weil es aber unter anderem fünf Schüler mit zieldifferentem Förderbedarf gibt, sind die Klassen kleiner, und von den 121 Anmeldungen müssen 13 Schüler abgewiesen werden. Schüler mit zieldifferenten Förderbedarf sind laut Schulministerium Kinder, „die aufgrund einer geistigen Behinderung oder einer nachhaltigen Lernstörung nicht in der Lage sind, die in den Lehrplänen für die einzelnen Unterrichtsfächer formulierten Ziele zu erreichen“. „Die Ablehungen finden gesetzeskonform im Rahmen eines Losverfahrens durch die Schulleitung statt“, so die Verwaltung. Wobei es aber, so hieß es im Rat, für einige bereits eine Lösung gebe.