Ende einer Bundeswehr-Karriere : „Konnte Salz von Zucker nicht unterscheiden“

„Einen besseren Arbeitsplatz als diesen hätte ich mir nicht wünschen können“, sagt Jörg Baer. Foto: Bundeswehr Foto: Bundeswehr/Bransmoeller

Kalkar Die Truppenküche in der von-Seydlitz-Kaserne Kalkar ist der Arbeitsplatz von Jörg Baer. Nach fast 50 Berufsjahren, mehr als 44 davon bei der Bundeswehr, geht er nun in den Ruhestand.

(RP) Ob eine Küche wohl der richtige Arbeitsplatz für Jörg Baer ist? „Ich konnte Salz von Zucker nicht unterscheiden“, sagt Baer und lacht. „In der Küche bin ich schließlich doch gelandet.“ Die Truppenküche in Kalkar, in der von-Seydlitz-Kaserne, ist der Arbeitsplatz des 64-jährigen – noch, denn zum Ende dieses Monats ist Schluss für Jörg Baer. Nach fast 50 Berufsjahren, mehr als 44 davon bei der Bundeswehr, geht er in den Ruhestand. Mit dem berühmten lachenden und dem weinenden Auge. „Einen besseren Arbeitsplatz als diesen hätte ich mir nicht wünschen können“, sagt Baer.

1977 begann seine Zeit bei der Bundeswehr. Als Grundwehrdienstleistender der Luftwaffe machte er seine Grundausbildung zunächst im niederländischen Budel, kam danach zur 3. Luftwaffendivision nach Kalkar. Heimatnah, das war damals für Grundwehrdienstleistende keineswegs selbstverständlich. „Da hatte ich Glück, dass ich wohl ganz vernünftig Fußballspielen konnte“, sagt Baer verschmitzt. Als ehemaliger Landesligafußballer, unter anderem im Trikot von Siegfried Materborn, war er eine echte Verstärkung für die Mannschaft des Standortes Kalkar, die damals regemäßig bei den Divisionsmeisterschaften mitmischte. „Da hat der Personaloffizier gesagt ‚der Bursche kommt nach Kalkar‘ “, erinnert sich Jörg Baer.

Vier Jahre diente er als Soldat, zog schließlich 1981 als Stabsunteroffizier die Uniform aus, und blieb direkt als Angestellter bei der Bundeswehr. Bis 2000 war als Materialbuchhalter im damaligen Depot in Nütterden. Nach dessen Schließung kam er 2000 zur Standortverwaltung Goch, um letztlich nach einer zweijährigen Tätigkeit beim Gerätehauptdepot in Straelen den Posten des Küchenbuchhalters in der Truppenküche Kalkar zu übernehmen. 2005 war das. Ausgerechnet er, der Salz nicht von Zucker unterscheiden kann.

Braucht er allerdings in seinem Job als Küchenbuchhalter auch nicht. Dafür gibt es schließlich die Küchenmeister, und davon hat er in den 16 Jahren einige kommen und wieder gehen sehen. Militärische wie auch später zivile – mit allen ist er gut zurechtgekommen. Denn Jörg Baer drängt es nicht nach vorne in die erste Reihe, er steht nicht so gerne im Mittelpunkt. Das bestätigt auch Stabsfeldwebel Scholten, der bis 2013 der letzte militärische Verpflegungsmeister der Truppenküche auf dem Beginenberg war. Selbstlos, bodenständig und bescheiden, das sind die Attribute, mit denen Scholten seinen ehemaligen Mitarbeiter versieht. Dass er jetzt bald seinen Platz räumt, dass will er sich noch gar nicht so richtig vorstellen. „Wenn ich an die Truppenküche denke, dann denke ich an Jörg Baer“, so der Berufssoldat.

Wenn er demnächst ausscheidet, dann möchte sich Jörg Baer zunächst ein wenig Ruhe gönnen. Wobei es damit wohl nicht sehr weit her ist, denn schließlich hat sich die Familie erst kürzlich einen drei Monate alten Hund zugelegt. Der wird Baer ebenso auf Trab halten wie das große Grundstück hinter seinem Haus in Schneppenbaum.

Und dann möchte er irgendwann auch gerne wieder reisen. „Aber erst, wenn Corona vorbei ist.“ Denn ihn und seine Familie hat die Krankheit selber schwer erwischt. Direkt im März 2020, zu Beginn der Pandemie war das. Seitdem ist er vorsichtig geworden. Aber auch dankbar ist er – dafür, dass er die Krankheit überstanden hat, und dafür, wie sich der Sozialdienst der Bundeswehr um ihn und seine Familie gekümmert hat: „Die waren rund um die Uhr für uns da.“