Rund um den 1. Mai Gewerkschafter im Kreis Kleve laden zu großem Empfang ein

Schlagzeilen machen derzeit vor allem zwei Gewerkschaften in Deutschland: Verdi und EVG gehören beide zum DGB, befinden sich im Arbeitskampf und sorgen mit ihren Warnstreiks zum Beispiel für Ausfälle im Bahn- und Flugverkehr. So auch in dieser Woche. Rund 30.000 Mitglieder hat der DGB allein im Kreis Kleve. „Wir sind deutschlandweit immer noch die größte politische Organisation“, sagt Thon. Dass Tarifrunden wie derzeit immer für einen Zulauf sorgt, freut den Gewerkschafter. Zu den konkreten Forderungen von Verdi und EVG oder dem nun vorgelegten Schlichtungsvorschlag wolle er sich aber nicht äußern. Man sitze schließlich nicht mit am Verhandlungstisch. Viel lieber verweist der DGB auf bereits erzielte Erfolge, die man für sich beansprucht: „Die Energiepreisbremse oder Einmalzahlungen an Beschäftigte, Rentner und Studierende gäbe es ohne uns nicht“, heißt es im Mai-Aufruf. „Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro und dem Bürgergeld haben wir dafür gekämpft, dass Menschen mit geringem Einkommen besser dastehen.“ Vor allem aber habe man in vielen Tarifverhandlungen bereits dafür gesorgt, dass es bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld im Portemonnaie von Millionen Beschäftigten gebe.