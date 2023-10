Empfang der SPD Kreis Kleve „Wir schlittern in eine Katastrophe“

Der SPD-Jahresempfang im Kreis Kleve hat Tradition. Eigentlich im Museum Kurhaus in Kleve – so war es zumindest mehr als drei Jahrzehnte lang. Ab diesem Jahr ist aber alles anders. „Die SPD ist raus aus dem Museum“, sagte der Kreisvorsitzende Torsten Rupp. Stattdessen traf man sich in der Viller Mühle in Goch. Das neue Konzept stellte Rupp gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Kreistag, Jürgen Franken, vor. Statt einer zentralen Rede gab es dieses Mal Diskussionsrunden, die Veranstaltung wurde zudem auch für Besucher geöffnet. Zu den Gästen gehörten der NRW-Generalsekretär Frederick Cordes, SPD-Europakandidat Michael Mölders sowie Vertreter von anderen Parteien und aus der Gesellschaft.