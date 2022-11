Schwerverletzter bei Unfall in Kleve : Mann wird beim Auto-Einweisen von Transporter erfasst

Kleve Nach einem Unfall auf der Emmericher Straße (B220) in Kleve schwebt ein 72-Jähriger in Lebensgefahr. Er trat auf die Straße und wurde von einem Transporter erfasst. Offensichtlich wollte der Mann ein Auto mit Anhänger aus einer Einfahrt lotsen.

Polizeiangaben zufolge wollte der Niederländer am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr einen Angehörigen anweisen, der mit einem Auto nebst Anhänger rückwärts aus einer Einfahrt an der Emmericher Straße fuhr. Dazu trat der 72-Jährige nach aktuellem Erkenntnisstand unvermittelt rückwärts auf die Fahrbahn. Ein Kleintransporter, der in diesem Moment auf der Straße in Richtung Emmerich unterwegs war, erfasste den Mann.