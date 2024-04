Vergewaltigung in Emmerich Tag 17 im Vergewaltigungsprozess

Am 29. August 2023 hat am Landgericht Kleve der Strafprozess gegen einen 24-jährigen Rumänen wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung begonnen (wir berichteten mehrfach). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Anfang Februar 2023 eine Frau in einem Kellerraum in Emmerich eingesperrt und sie dort unter Vorhalt eines Cuttermessers vergewaltigt zu haben.