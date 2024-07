In der Grenzregion Bis zu 80.000 Niederländer auf dem Weg nach Dortmund – Staus auf der Autobahn

Die Folge des Fußballtourismus: Staus auf den Autobahnen in der Grenzregion. Am Grenzübergang A40 Straelen, auf der A3 beim Übergang Emmerich-Elten und auf der A57 zwischen Nimwegen und Goch wird kontrolliert. Wer derzeit (Stand: 12.30 Uhr) bei Emmerich über die A3 in die Bundesrepublik einreisen will, sollte knapp 20 Minuten mehr einplanen. Die Grenzkontrollen haben das Ziel, gewaltbereite Hooligans aus dem Verkehr zu ziehen.