EM-Grenzkontrollen im Kreis Kleve Polizei nimmt weitere Straftäter bei der Einreise fest

Das Ziel von Bundesinnenministerin Nancy Faser: Mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern. Während es sich bei den Festnahmen im Kreis Kleve bisher nicht um Gewalttäter handelt, zieht Faeser gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger für ganz Deutschland eine positive Zwischenbilanz: Bisher seien über 50 Hooligans an der Anreise gehindert worden. Insgesamt 2300 Personen habe die Polizei an der Einreise gehindert. Die ausgeweiteten temporären Grenzkontrollen sollen am 19. Juni aufgehoben werden – also kurz nach Ende der Europameisterschaft.