Diskussion im Klever Rat Elternbeiträge für Kitas werden neu diskutiert

Das beantragte SPD-Fraktionssprecher Niklas Lichtenberger im Rat, nachdem dies Petra Tekath (SPD) schon im Hauptausschuss in die Diskussion gebracht hatte: Sie sehe die Beitragsstufe 1 für verzichtbar an und schlage vor, dass erst ab 30.000 Euro Jahreseinkommen ein Beitrag erhoben werden solle. Die Belastung gerade für Alleinerziehende sei generell bereits sehr hoch, so Tekath. „Bei einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro brutto handelt es sich um ein monatliches Netto-Einkommen von 1980 Euro bei Steuerklasse 3 und einem Kind“. Es solle eine Entlastung erfolgen und keine weitere Belastung, so wiederum Lichtenberger im Rat. Er habe zwar keinen Deckungsvorschlag – er gehe aber davon aus, dass Menschen, die dann ihre Kinder länger betreuen lassen können, auch besser in Arbeit finden und mehr Steuern zahlen.