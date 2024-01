Bauernproteste im Kreis Kleve Es geht um mehr als Agrardiesel

Die Proteste der Landwirte gehen auch am Niederrhein weiter. Am Freitag sollen bis zu 400 Schlepper in Kleve unterwegs sein. Ihr Ziel ist um 14 Uhr die Hochschule Rhein-Waal, auf dem benachbarten Parkplatz Spoykanal wollen die Bauern zusammenkommen. Es ist bereits der dritte Großprotest von Landwirten im Kreis Kleve in dieser Woche. Früh morgens waren die Trecker Montag und Dienstag aufgebrochen, um laut hupend zu demonstrieren. Daran beteiligt hat sich auch Elmar Hannen aus Kleve. Der Landwirt hält auf dem Eichenhof in Reichswalde 150 Milchkühe und sagt: Es geht nicht allein um die viel zitierten Pläne der Ampelregierung zum Agrardiesel.