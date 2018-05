Elisabeth-Kirche in Bedburg-Hau: Hakenkreuze an Kirche gesprüht

Bedburg-Hau-Louisendorf : Louisendorf: Hakenkreuze an Kirche gesprüht

Bedburg-Hau-Louisendorf Unbekannte haben in Louisendorf Hakenkreuze an die Elisabethkirche gesprüht. Polizeiangaben zufolge wurde den Beamten am Sonntag um 0.05 Uhr gemeldet, dass die Symbole mit roter Farbe auf die Eingangstür, eine Wand der Kirche sowie auf zwei Infotafeln und zwei Kanaldeckel gesprüht wurden. Außerdem beschädigten die Täter eine Laterne und brachen ein Parkplatzschild ab. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 0.10 Uhr haben außerdem zwei Unbekannte auf einem Spielplatz an der Hauptstraße zwei Fensterscheiben einer Grillhütte eingeschlagen. Die Täter verbogen auch einen Mülleimer und rissen zwei Stromverteilerkästen aus der Verankerung. Ein Zeuge sah zwei Jugendliche, die mit Fahrrädern flüchteten. Beide trugen einen Kapuzenpullover und hatten die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der beiden Taten aus.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich an die Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an; hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)