Zwischen Elfen, Feen und Königen Die schönsten Bilder vom Elfia-Festival in Arcen

Hat man am vergangenen Wochenende das Eingangstor des Kasteeltuinen Arcen durchschritten, spürte man eine besondere feierliche Atmosphäre. Ein großes Banner grüßte mit den Worten: „Willkommen in Elfia“ und ein Schild, dass an ein Ortseingangsschild erinnerte, erklärt: „Boarder to Fantasy“, was so viel bedeutet wie „Grenze zur Fantasie“. Dahinter fand man sich inmitten von Elfen, Piraten, Feen, Hutmachern und vielen weiteren Fantasiewesen, Mythen und Nachbildungen aus Filmen oder Büchern wieder. Besuchern des Elfia-Festivals wurde hier im Königreich Elfia tatsächlich einiges präsentiert, was der Alltag beziehungsweise die Realität nicht zu bieten hat.