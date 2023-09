Kriegerkönige und Elfen So wird das Fantasy-Festival „Elfia“ in Arcen

Stefan Struik ist heutzutage hauptsächlich für die Organisation der Dekoration und die Geschichte Elfias zustädig. Denn letztere setzt sich mit jedem Festival fort, muss geplant und organisiert werden. Wer zum ersten Mal nach Elfia reist, kann sich zuvor auf der Website einlesen und Videos der vergangenen Jahre ansehen. So viel kann schon verraten werden: In diesem Jahr wird eine Art Zeitmaschine auftauchen, von der niemand weiß, woher sie kommt oder was sie im Fantasieland macht. „Wir arbeiten mit großartigen Designern zusammen, die unter anderem auch bei Tomorrowland aktiv sind. Die Bühne wird ein Cross-over aus Stonehenge und dem Film ‚Der dunkle Kristall‘ von den Muppet-Erfindern“, erklärt er. Was es mit der Zeitmaschine auf sich hat, wird allerdings erst im nächsten Jahr aufgeklärt. „Unsere Schauspieler haben feste Rollen, die sie jedes Jahr aufs Neue einnehmen. Eine davon ist ein Babyelf. Er wird in 111 Jahren der letzte König Elfias sein“, erklärt Struik weiter. Ob der Veranstalter auch dann noch Elfia mitorganisiert, ist zwar unwahrscheinlich, „aber nichts ist unmöglich“, sagt Struik und lacht. In einem Fantasieland erst recht nicht.