Am Markt in Kalkar Elektro Wolters ist Vergangenheit

Diese „Waschmaschine“ im Fenster ist unvergesslich. Dass man dort hinein einst schmutzige Socken und Hemden stecken konnte in der Erwartung, dass sie sichtlich sauberer wieder zum Vorschein kämen, mochten jüngere Menschen kaum glauben. Die älteren hingegen seufzten vermutlich wehmütig: Ach ja, so eine hatte Oma auch. Oder hätte sie gerne gehabt, denn das museale Ausstellungsstück war einst eine hochmoderne technische Errungenschaft. Bis vor wenigen Wochen waren im Schaufenster von Elektro Wolters an der Altkalkarer Straße Haushaltshelfer zu sehen, die Hersteller Miele zur Verfügung gestellt hatte. Damit hat es jetzt ein Ende, denn das Geschäft am Kalkarer Markt ist geschlossen, das Lager und die Ausstellungsfläche um die Ecke auch. Ein Nachnutzer wird gesucht – sehr gerne jemand, der die besondere Lage des Ladenlokals zu schätzen weiß und sich für die Zukunft Kalkars interessiert.