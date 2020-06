Firmenjubiläum : Elektro Thies in Kleve feiert den 60. Geburtstag

Mit Waschmaschinen fing alles an – mittlerweile gibt es Elektro Thies seit 60 Jahren. Hier ein Blick ins Ladenlokal in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Seit sechs Jahrzehnten bietet Elektro Thies Weiße Ware an. Heute gehen auch Rasierapparate, Taschenlampen, Bügeleisen und Toaster über die Ladentheke. Staubsauger sind ebenso im Sortiment wie Kaffeemaschinen und -vollautomaten.

Als Alfred Thies vor 60 Jahren sein Elektro-Geschäft an der Horionstraße in Bedburg-Hau gründete, wusste noch kaum jemand, was eine Waschmaschine ist. Also packte er eine auf seinen VW-Bus, installierte diese, so dass sie einsatzbereit war und fuhr zu den Bauern in der Nachbarschaft, um sie vorzuführen. „Die Landwirte gehörten zu den ersten Kunden, sie erhielten die Geräte subventioniert“, sagt Jochen Thies, der heute gemeinsam mit Uwe Thies das Geschäft, das seit 1974 in Kleve beheimatet ist, führt.

Heute, 60 Jahre später, gehören Waschmaschinen noch immer zum Kernangebot des Unternehmens. Seit Ende der 60er-Jahre zählt auch Unterhaltungselektronik wie Fernsehgeräte und Radios zum Repertoire. Im Geschäft an der Hagsche Straße 31 gehen aber Rasierapparate, Taschenlampen, Bügeleisen und Toaster über die Ladentheke. Staubsauger sind ebenso im Sortiment wie Kaffeemaschinen und -vollautomaten.

Insgesamt sieben Mitarbeiter sind fürs Unternehmen tätig. Die Monteure und Techniker sind mit vier Fahrzeugen unterwegs, um Ware auszuliefern und bei den Kunden anzuschließen. Mit diesem Service will sich Thies von Mitbewerbern absetzen. Das gelingt so gut, dass sich im Elektro-Geschäft auch in Zeiten des Online-Handels niemand große Sorgen um die Zukunft macht. „Wir leben von denen, die nicht alles im Internet bestellen“, sagt Jochen Thies. Und von Reparaturaufträgen, denn das sei in vielen Fällen nicht nur in ökonomischer, sondern auch in ökologischer Sicht sinnvoll. „Wenn die Substanz gut ist, lohnt es sich, über eine Reparatur nachzudenken“, betont Uwe Thies.