Reitplatz in Straelen : Elektro-Festival „City of Flowers“ steigt am Wochenende

Abtanzen ist angesagt beim „City of Flowers“-Festival auf dem Reitplatz in Auwel-Holt. Foto: Jan Heesen

Auwel-Holt Bei der fünften Auflage des Musik-Marathons legen in Auwel-Holt internationale DJs auf, aber auch Künstler der lokalen Szene sind zu hören. Wo noch Tickets erhältlich sind.

Das Festival „City of Flowers“ (COF) zieht um. Nachdem es bisher in der Straelener Innenstadt über die Bühne ging, erlebt es vom 26. bis 28. August seine fünfte Auflage in Auwel-Holt. Der Reitplatz des Reitervereins Straelen wird unter der Schirmherrschaft des Straelener Bürgermeisters zur Showbühne für das musikalische Blumenfes-tival. Bis zu 1000 Besucher können an diesem Freitag und Samstag ausgelassen mitfeiern.

Beim heute wohl immer noch bekanntesten Open-Air-Festival von Woodstock war Flower-Power an der Tagesordnung und bestimmte zusammen mit „Love and Peace“ die Hippiebewegung. Eine ähnliche Philosophie hat sich das „City of Flowers“-Festival auf die Fahne geschrieben. „Bei City of Flowers zählen nur Frieden, Respekt, Spaß und gute Musik“, betonen die Organisatoren, an deren Spitze das Trio Dirk Roosen, Lukas Nikelowski und Norman Girmendonk steht.

Zu House Beats auf zwei Bühnen von Künstlern wie Steff da Campo, WeDamnz, Eddie Thoneick und Jay Frog (ehemaliges Mitglied der Kult-Combo Scooter) verwandelt sich der Reitplatz in Auwel-Holt in eine Partymeile der guten Laune. Aber auch die lokalen musikalischen Helden dürfen nicht fehlen. Krumm & Schief (Gründer und Organisator von COF) sowie die DJs Paul & Tfy oder Bosep und viele mehr findet man im Line-up. Das Programm am Freitag dauert von 17 Uhr bis Mitternacht, am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht.

„Mehr als 25 ausschließlich ehrenamtlich helfende Personen geben seit 2017 alles, um das regional verankerte Festival stattfinden lassen zu können, und ohne die helfenden Hände wäre das alles nicht möglich“, betont Dirk Roosen immer wieder. Neben dem ehrenamtlichen Engagement verzeichne der Verein auch eine steigende Anzahl an Erzeugern und Firmen aus der Region, die mit ihren gesponserten Produkten und kreativen Ideen „City of Flowers“ wachsen lassen, so Roosen dankbar.

Neben der Musik soll es auch wieder blumig-schön werden und Besucher aller Altersgruppen anlocken. Auf dem knapp 3000 Quadratmeter großen Reitplatz soll ein Festivalgelände wachsen, auf dem es viel zu sehen und zu erleben gibt. Neben dem internationalen Line-up mit 24 Acts und jeder Menge „Special Effects“ sind unter anderem ein Lounge- und Gastrobereich, ein Business-Bereich, ein floral gestaltetes Eingangsportal und verschiedenste Flower-Foto-Spots sowie eine eigens entworfene florale Eisen-Skulptur des niederrheinischen Nachwuchskünstlers Arno von Issem geplant.

Der Samstag startet mit dem ersten COF Veltins Bier-Pong-Turnier, bei dem es Preise zu gewinnen gibt. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Von 11 bis 14 Uhr kann gegen eine kleine Spende die Festival-Dekoration erworben werden. Der Erlös wird einem nachhaltigen oder gemeinnützigen Projekt gespendet. Neben dem Hauptsponsor Bauunternehmen Tecklenburg und Titelsponsor „1000 Gute Gründe“ unterstützen die lokalen und regionalen Gartenbaubetriebe und viele weitere lokale und regionale Sponsoren, das Festival.