Kirche in Kleve : Förderung für „Kirchenkino“ der Jugendkirche Bedburg-Hau

Kirche in Kleve

Bedburg-Hau Klaus-Martin Bresgott vom Kulturbüro des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands hat der Pfarrei St. Johannes der Täufer 8000 Euro überreicht. Das Kirchenkino sei ein gelungenes Beispiel für kreative Teilhabe.

Barrieren abzubauen ist eines der Ziele des Projekts „Land:Gut2021“, das vom Kulturbüro des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands initiiert wurde. Dass barrierefreies Denken funktioniert, hat Klaus-Martin Bresgott vom Kulturbüro bewiesen. In Hasselt überreichte er der katholischen Pfarrei St. Johannes der Täufer, vertreten unter anderem durch Pfarrer Theo Kröll sowie Stephan Billen, eine Förderung in Höhe von 8000 Euro für die Jugendkirche, die in Hasselt entsteht.