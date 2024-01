Eiserne Hochzeit Seltenes Jubiläum – Materborner Paar seit 65 Jahren verheiratet

Helmut und Irene Look können heute auf 65 Ehejahre zurückblicken. Geheiratet wurde in der Christus-König-Kirche, wo sich auch schon jeweils die Eltern und Großeltern das Ja-Wort gegeben hatten. Helmut Look ist zeit seines Lebens mit Herz und Seele Materborner, das hört man ihm auch an. Er war über 60 Jahre aktiv im Männergesangsverein und hat auch den ein oder anderen Halbmarathon absolviert. Gelernt hat er den Beruf des Oberlederzuschneiders bei Hoffmann. In den 70er-Jahren wechselte er ins Archiv der Kreisverwaltung, dort blieb er bis zu seiner Pensionierung.