Einsatzkräfte im Kreis Kleve : Notfälle kennen keine Feiertage

Landrätin Silke Gorißen und Betriebsleiter Jürgen Baetzen beim Besuch in der Rettungswache in Goch. Foto: Stade

Kreis Kleve Jährlich werden rund 43.000 Einsätze durchgeführt, davon etwa 28.000 Rettungseinsätze und rund 15.000 Krankentransporte. Auch in der Weihnachtszeit haben die Kräfte keine Pause.

Viele Menschen genießen in der Corona-Pandemie die Zeit mit der Familie besonders intensiv – dies gilt insbesondere für die Weihnachtsfeiertage. Doch damit auch in der besinnlichen Zeit im Notfall schnell Hilfe vor Ort ist, verzichten die Rettungskräfte des Kreises Kleve in jedem Jahr auf viele Stunden im Kreise ihrer Lieben. Auch in der „Stillen Nacht“ wählen viele Kreis Klever die Notrufnummer 112.

Derzeit sind es 200 Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter, die in den Rettungswachen im Kreisgebiet tätig sind. Zusätzlich gibt es 20 Auszubildende zum Notfallsanitäter sowie 26 Mitarbeiter in der Kreisleitstelle. Jährlich werden rund 43.000 Einsätze durchgeführt, davon etwa 28.000 Rettungseinsätze und rund 15.000 Krankentransporte.

„Bei Einsätzen an den Weihnachtstagen bedarf es eines besonders großen Einfühlungsvermögens. Wie selbstverständlich leisten Sie an den Feiertagen Ihren Dienst und sind für die Menschen im Kreis Kleve in größter Not zur Stelle“, bedankte sich Landrätin Silke Gorißen. Das sei ein Grund, warum „wir alle unbeschwert Weihnachten feiern können – immer mit dem guten Gefühl, dass im Notfall Hilfe rasch zur Stelle ist.“ Stellvertretend für die acht Rettungswachen sowie die Leitstelle des Kreises Kleve besuchte die Landrätin gemeinsam mit dem zuständigen Fachbereichsleiter Jürgen Baetzen an Heiligabend die Rettungswache in Goch.