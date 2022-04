Unfall in Bedburg-Hau : Mann stürzt auf Baustelle aus dem Dachgeschoss

Bedburg-Hau Am Wochenende musste die Feuerwehr Bedburg-Hau zu gleich mehreren Einsätzen ausrücken. Zwei Einsätze mussten parallel abgearbeitet werden. Bei einem Unfall in einem Rohbau stürzte ein Mann aus dem Dach- ins Erdgeschoss.

Um 8.48 Uhr wurde die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungsdienst in den Rosenkamp nach Schneppenbaum gerufen. Eine pflegebedürftige Person war in ihrer Wohnung stürzt und konnte dem Pflegedienst nicht mehr die Türe öffnen. Nachdem ein Nachbar mit einem Zweitschlüssel ausfindig gemacht werden konnte, unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport als Tragehilfe.

Um 14.38 Uhr kam es dann zu einem Hausunfall in einem Rohbau am Alten Sportplatz in Hasselt. Während Ausbauarbeiten war der Eigentümer aus dem Dachgeschoss ins Erdgeschoss gestürzt. Beim Aufprall verletzte er sich am Arm. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst konnte er schonend mit der Drehleiter aus dem Haus gerettet werden.