Insgesamt genug Plätze Nicht alle Kinder in Kleve kommen an ihre Wunsch-Grundschule

Die Anmeldezahlen an gleich zwei Klever Grundschulen sind zu hoch. Betroffen sind die Grundschule An den Linden und die Michael-Grundschule in Reichswalde. Am Montagabend wurden die Zahlen im Schulausschuss der Lokalpolitik vorgestellt. Demnach liegen für die Willibrord-Schule in Kellen 81 Anmeldungen vor. 75 Kinder wurden an der Karl-Leisner-Grundschule angemeldet, an der Marienschule in Materborn 55. Die Grundschule St. Michael in Reichswalde hat 59 Anmeldungen und die Johanna-Sebus-Grundschule in Rindern 51 Anmeldungen. Die Grundschule An den Linden hat bislang 110 und die Montessori-Grundschule an der Spyckstraße 50 Anmeldungen bekommen.