Halloweenwochen in Kalkar Wunderland Kalkar: Eine Nacht im Hotel des Horrors

Neben den Horrorabenden, die vom 6. Oktober bis 5. November jeden Abend stattfinden, bietet das Wunderland in dieser Zeit auch einige Nächte in einem Horrorhotel. Am 14., 21. und 28. Oktober sowie am 4. November verspricht das Horrorhotel ein nächtliches Gruselerlebnis: eine 18-stündige Tortur, bei der die Besucher keinen Schlaf finden werden, so das Wunderland. Der Abend beginnt mit dem Besuch der normalen Horror Night. Aber für die mutigen Gäste des Horrorhotels geht der Terror von Herrn Pluton danach noch weiter. Wer sich traut, eine Nacht mit Pluton und seiner furchterregenden Armee im Hotel zu verbringen, kann das ab 120 Euro pro Person tun. Der Aufenthalt dauert von 16.30 bis 10.30 Uhr, Übernachtung und Frühstück sind inklusive. Die Teilnahme an der Hotelübernachtung ist ab 18 Jahren möglich.