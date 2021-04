Jugendarbeit Kreis Kleve : Holger Brauer übernimmt Beratungsstelle von Edelgard Löchel

Kreis Kleve Die Caritas Kleve ist froh darüber, einen guten Ersatz für die langjährige Leiterin der Erziehungsberatung gefunden zu haben. Ihr Nachfolger will ihr Werk fortführen und weiterentwickeln.

Edelgard Löchel ist durch ihre langjährige Lebensgefährtin und seit August 2020 Ehefrau Petra Rommen zum Caritasverband Kleve gekommen. Groß vorstellen musste sie sich damals nicht. Denn Edelgard Löchel, die jahrelang das Klever Frauenhaus geleitet hat und auch Mitbegründerin der Frauenberatungsstelle Impuls in Goch war, ist bestens vernetzt. Das zeigt auch ihre Vita. Ausbildung zur Erzieherin, Sozialpädagogin und Psychotherapeutin. Löchel hat zuvor in einem Kindergarten, in der stationären Jugendhilfe, in einer Jugendfreizeiteinrichtung, für eine Blindenzeitung, in einem Kulturamt sowie in einer Essener Frauenberatungsstelle gearbeitet. Beim Caritasverband Kleve hat sie 2008 im Bereich Wohnhilfen angefangen und wechselte kurze Zeit später in die Erziehungsberatung. „Die Qualifizierung von Kindertageseinrichtungen war mein erstes Projekt“, erinnert sich Löchel. Dirk Wermelskirchen, Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie, sagt: „Es ist herausragend, was Edelgard Löchel in den vergangenen Jahren geleistet hat. Nicht nur, dass sie viel Wissen und Erfahrung mitbringt. Sie weiß auch immer, wie und wen sie ins Boot holen möchte und strahlt im Spagat zwischen Leitungs- und Beratungsfunktion eine besondere Ruhe aus.“