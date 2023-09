“König Gustl“ Eine Klever Manufaktur für Kokoskugeln

Kleve · Sandro Hascher hat sich mit süßen Leckereien selbständig gemacht. Tonnenweise Teig stellt er in seiner Bäckerei in Rindern her. Bald soll es die Makronen in zehn Geschmacksrichtungen auch in hiesigen Supermärkten geben.

25.09.2023, 05:15 Uhr

Sandro Hascher stellt den Teig für die Kokosmakronen seit wenigen Tagen in einer kleinen Bäckerei in Rindern her. Foto: ove Foto: ove

Von Maarten Oversteegen

Sandro Hascher ist gelernter Koch, in der Welt des Brutzelns, Köchelns und Backens kennt sich der 36-Jährige also aus. Und er wusste schon früh, dass die Selbständigkeit zu ihm passt. Mitten in der Corona-Krise fasste er sich dann ein Herz – und gründete ein Unternehmen für Kokosmakronen, Hascher spricht selbst von Kokoskugeln, die unter dem Namen „König Gustl“ verkauft werden.