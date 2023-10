Die Klever Fotografin Kirsten Becken „Eine feministische Haltung“

Die Klever Fotografin Kirsten Becken arbeitet seit 2019 mit der Schauspielerin Sandra Hüller zusammen. Sandra Hüller war jetzt in Cannes in gleich zwei Wettbewerbsfilmen zu sehen, bekam in Haburg den Douglas-Sirk-Preis, in den USA berichtet der „Hollywood-Reproter“ groß über die deutsche Schauspielerin und fragt, ob sie Schauspielerin des Jahres wird, in Deutschland berichtet das Magazin „Der Spiegel“ und bringt dazu aus der Fülle der Bilder, die es zu Sandra Hüller gibt, ein großes Foto, das Kirsten Becken von Hüller gemacht hatte. Wir sprachen mit der in Goch aufgewachsenen und in Kleve lebenden Fotografin.