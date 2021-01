Wohlfahrt : Decken und Kleidung für den Winter

Kleve Ihre Idee rief eine Welle der Solidarität hervor, zahlreiche Menschen aus dem Kleverland haben gerne warme Kleidung und Schlafsäcke gespendet. Manuela Bühner-Lankhorst ist dankbar.

An diesem Nachmittag ist Manuela Bühner-Lankhorst zum dritten Mal unterwegs. Sie war schon in Emmerich und hat dort vier Personen erreicht. Auch in Kalkar hat sie vier Obdachlose angetroffen. In Bedburg-Hau waren es zwölf, in Kleve sogar 44.