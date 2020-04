Kostenpflichtiger Inhalt: Fridays for Future im Kreis Kleve : Klimaschützer in der Warteschleife

Der Höhepunkt der Fridays-for-Future-Bewegung in Kleve: 3000 protestierten im September gegen den Klimawandel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Seit einem Jahr engagiert sich Fridays for Future in Kleve für mehr Klimaschutz. Die Initiatoren Jannik Berbalk und Daniel Boßmann-van Husen sind stolz auf das Erreichte. In Corona-Zeiten ist es still um die Bewegung geworden.