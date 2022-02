Kleve-Kellen : Unbekannte brechen in Realschule ein

Unbekannte brechen in Realschule ein

Die unbekannten Täter hebelten ein Toilettenfenster auf, um in das Schulgebäude einzudringen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Kleve-Kellen Unbekannte drangen in der Nacht in Toilettenräume der Realschule ein. Vermutlich aufgrund dort verschlossener Türen, brachen sie ihr weiteres Eindringen ins Gebäude ab.

Zu einem Einbruchsversuch in ein Schulgebäude im Stadtteil Kellen kam es zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gebäude der Karl Kisters Realschule an der Lindenstraße. Sie hebelten das Fenster zu den Toilettenräumen auf und konnten so ins Gebäude gelangen. Vermutlich weil die Toilettenräume verschlossen waren, scheiterten die Täter jedoch bei dem Versuch, weiter ins Gebäude vorzudringen und ließen von ihrem Vorhaben ab.