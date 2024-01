Laptop und Bargeld gestohlen Einbruch in Ladenlokal auf der Großen Straße in Kranenburg

Kranenburg · Auf der Großen Straße in Kranenburg ist es zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter brachen in ein Ladenlokal ein und entwendeten Bargeld sowie einen Laptop. Wie die Täter in das Lokal gelangten, ist unklar.

18.01.2024 , 13:27 Uhr

Wie die Einbrecher in das Ladenlokal gelangten, ist noch nicht geklärt (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Auf der Großen Straße in Kranenburg ist es in der Zeit zwischen Montag (15. Januar 2024), 18 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch, 8.40 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Dabei gelangten ein oder mehrere Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Ladengeschäft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einen Laptop. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

(RP)