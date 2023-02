Krümelige Beute in Bedburg-Hau Einbruch in Klinik-Küche – Kekse gestohlen

Bedburg-Hau · Am Wochenende sind Unbekannte in die Großküche der LVR-Klinik in Bedburg-Hau eingestiegen. Was sie genau suchten, ist nicht bekannt. Was sie fanden: Kekse.

27.02.2023, 16:02 Uhr

Wie genau die Kekse aussehen, nach denen die Polizei fahndet, ist leider nicht überliefert. Foto: dpa/Christian Charisius