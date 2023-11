Alarm ausgelöst Einbruch in Klever Firma – Täter entwenden Bargeld

Am Sonntag (12. November 2023) gegen 12 Uhr lösten unbekannte Täter den Einbruchsalarm einer Firma an der Medline-Straße in Kleve aus. Die Täter schlugen gewaltsam die Plexischeibe an einem Rolltor der Warenannahme ein, um in das Innere der Lagerhalle zu gelangen. Sie suchten unmittelbar das Büro neben dem Rolltor auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld im dreistelligen Eurobereich.